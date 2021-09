Direção do Benfica reúne-se para decidir sobre preferência na compra de ações de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira © Pedro Rocha/Global Imagens

A direção do Benfica ainda não decidiu se exerce ou não o direito de preferência que foi concedido por Luís Filipe Vieira, no ano passado, pelo lote de 730 mil ações da SAD do Benfica.

O antigo presidente benfiquista está a vender as ações a um comprador não revelado, fora da bolsa, por um preço acima das atuais cotações e até do preço de compra.

Antes das eleições do ano passado, já com o negócio da OPA a ser falado, Luís Filipe Vieira atribuiu ao Benfica esse direito de preferência.

A decisão cabe agora à direção liderada por Rui Costa, e terá de ser tomada até dois dias antes da próxima assembleia geral do clube. O Benfica tem eleições marcadas para daqui a um mês, a 9 de outubro.