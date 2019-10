© José Carmo/Global Imagens

O FC Porto tenta este sábado seguir as pisadas do Benfica e marcar presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, precisando para isso de vencer em casa do Coimbrões, equipa do Campeonato de Portugal.

Pub Pub

Os dragões entraram com tudo. Logo aos dois minutos, Soares, isolado por Otávio, permitiu uma grande intervenção a Fábio Mesquita. Não foi logo desta que a bola entrou, mas os adeptos portistas não tiveram de esperar muito. Quatro minutos depois, Luís Díaz inaugurou o marcador num lance em que beneficiou de uma bola que caiu na área do Coimbrões.

É golo do @FCPorto. Luis Díaz deixa os dagões na frente do marcador. Veja agora o lance... pic.twitter.com/HGDGQstzDX - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 19 de outubro de 2019

Pouco depois, aos 8 minutos, Soares fez o 2-0 num lance em que Luís Díaz ameaçava rematar, mas acabou por oferecer o golo ao companheiro de equipa.

O @FCPorto volta a marcar! Luis Díaz fez a assistência e Tiquinho Soares disparou para o fundo das redes do #Coimbrões. pic.twitter.com/xPqTYaGOey - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 19 de outubro de 2019

E como não há duas sem três, sem dar sequer tempo ao adversário para respirar, o FC Porto chega ao terceiro antes do primeiro quarto de hora, na sequência de um pontapé de canto.

Na sexta-feira, os encarnados venceram em casa do Cova da Piedade, da II Liga, por 4-0 e seguiram em frente na prova, feito que os dragões tentarão também seguir, evitando assim a grande surpresa da Taça, quando o Alverca, do Campeonato de Portugal, afastou na quinta-feira o Sporting, detentor do troféu, derrotando os leões por 2-0.

Já na segunda parte, aos 68 minutos, o FC Porto aumentou a vantagem no marcador. Luís Díaz isolou-se, fintou o guarda-redes e atirou para o fundo da baliza, bisando no encontro.

Volta a marcar o @FCPorto. Tiquinho Soares tirou várias adversários do caminho e com um passe bem medido, assistiu Luis Díaz, que carimbou o 0-4. pic.twitter.com/zNWyUWepP0 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 19 de outubro de 2019

Aos 82 minutos, o miúdo Fábio Silva, de apenas 16 anos, aproveitou da melhor maneira uma jogada dos dragões e marcou o quinto golo do FC Porto.

Onze do Coimbrões: Fábio Mesquita; Ricardo Pedrosa, Pedro Tavares, Mário Pereira, Raul Martins; Guilherme Gomes, Pedro Caeiro, Alex Gomes, Diogo Portela, Ivo Lucas; Nikiema.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Otávio, Loum, Bruno Costa, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva.

Suplentes: Marchesín, Marcano, Romário Baró, Aboubakar, Nakajima, Zé Luís e Sérgio Oliveira.