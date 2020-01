Por Gonçalo Teles 17 Janeiro, 2020 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Começa aqui uma dose dupla de futebol nacional de topo. FC Porto e Braga entram em campo a partir das 19h, num jogo a contar para a jornada 17 da Primeira Liga.

Foram precisos cinco minutos para ver a bola entrar na baliza pela primeira vez. O FC Porto entrou de forma muito superior no jogo, mas foram os bracarenses quer marcou primeiro.

Na sequência de um canto batido a partir da esquerda, a bola é mal afastada e Fransérgio remata de primeira para o fundo da baliza, com Carlos Xistra a começar por anular o golo.

O árbitro começa por considerar que Raul Silva interfere na jogada, mas depois de recorrer às imagens do VAR, valida a jogada. Este foi o primeiro golo sofrido pelo FC Porto, em casa, para o campeonato.

Manafá ficou inspirado. O lateral português arranca a partir da direita, passa por Raul Silva, faz o túnel a Bruno Viana e, na cara de Matheus, atira por cima da baliza. Apesar do golo sofrido, os dragões não se retraíram no jogo e continuaram a atacar, sobretudo pelo lado direito e no espaço entre Sequeira e Raul Silva.

A jogar com uma defesa a cinco, o Braga de Rúben Amorim apostava na saída em contra-ataque, conduzida sobretudo pela velocidade de Wilson Eduardo e Trincão, com Paulinho sempre à procura de desmarcações. Já os dragões apostavam na parceria Corona-Manafá que, apesar da velocidade, tardava em ser eficaz.

Aos 23 minutos, Otávio fez um passe vertical que, pela primeira vez, encontrou um jogador do FC Porto isolado. Era Marega. O maliano bem correu, mas Matheus chegou antes à bola e aliviou-a contra o corpo do africano. Três minutos depois, Marega arriscava levar o primeiro amarelo do jogo, depois de ter ido vingar-se do guardião brasileiro quando este tinha a bola nas mãos.

Mais um minuto, mais perigo para Matheus... e desta vez foi cortesia de um colega de equipa. Bruno Viana tenta atrasar de cabeça e acaba por falhar o passe para o guarda-redes, com a bola a rasar o poste da baliza.

A falta de ideia de jogo do FC Porto tornava-se evidente com cada minuto que passava na primeira parte deste jogo. Alex Telles pouco conseguia fazer pela esquerda, Corona e Manafá entendiam-se - mas mais ninguém na equipa os entendia - e Soares e Marega, apesar das desmarcações, pouco conseguiam fazer... até aos 41.

Num ataque rápido, Corona entra na área descaído para a direita e bate Raul Silva em velocidade, que comete grande penalidade. Na marcação, Alex Telles fez o que não costuma fazer: falhou. Matheus, com o pé, tira o empate ao FC Porto.

Dois minutos depois, Marcano falhava também o empate. O intervalo chegava com o SC Braga a conseguir segurar a vantagem. No reatar da partida, Rúben Amorim lançou o jovem David Carmo - que se estreia na Liga - para o lugar do amarelado no lance do penálti, Raul Silva.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Marcano, Telles, Danilo, Uribe, Otávio, Corona, Marega e Soares

Onze do SC Braga: Matheus, Tormena, Bruno Viana (45'), Raúl Silva, Sequeira, Esgaio, Palhinha, Fransérgio, Trincão, Wilson Eduardo e Paulinho

Os dragões ocupam o segundo lugar, com 41 pontos, menos quatro do que o líder Benfica, ao passo que o SC Braga é quinto, com 24 pontos, a cinco do quarto lugar ocupado pelo Sporting.

Este é o primeiro jogo "grande" de Rúben Amorim ao leme dos arsenalistas e o terceiro à frente da equipa. O treinador traz um saldo positivo: duas vitórias, nove golos marcados e dois sofridos. Os dragões também vêm de uma vitória, por 4-2, frente ao Moreirense.

Carlos Xistra é o árbitro nomeado para esta partida. Jorge Cruz e Marco Vieira serão os assistentes. Sérgio Guelho é o quarto árbitro.

No VAR estará Tiago Martins auxiliado por Pedro Mota.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira, Luis Díaz, Fábio Silva e Aboubakar.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, David Carmo (45'), João Novais, André Horta, Galeno, Ricardo Horta e Rui Fonte.