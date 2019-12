Por TSF 06 Dezembro, 2019 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Boavista e Benfica abriram a 13.ª jornada da Liga, num encontro realizado no estádio do Bessa. Perante os axadrezados, que não puderam contar com vários elementos por lesão, Bruno Lage deu a titularidade a Tomás Tavares na lateral direita da defesa encarnada.

O encontro começou com um ritmo frenético, com a primeira oportunidade a pertencer à equipa da casa. Paulinho ganhou espaço à entrada da área e rematou à figura de Vlachodimos. No lance seguinte, o Benfica, por intermédio de Pizzi, introduziu a bola na baliza de Bracali. O melhor marcador do campeonato viu o golo ser-lhe anulado por fora de jogo.

Aos sete minutos, um dos casos do jogo - cartão amarelo mostrado a Cervi, por simulação de falta na área do Boavista. As imagens não foram esclarecedoras. O banco do Benfica protestou.

O Benfica tentava intrometer-se no meio-campo axadrezado, mas a equipa de Lita Vidigal apresentava um bloco defensivo muito organizado. Os encarnados tentavam o jogo interior e, num lance de entendimento, Pizzi foi carregado junto à meia-lua. Na sequência do livre direto, Grimaldo rematou por cima.

À passagem da meia hora de jogo, a defensiva do Boavista perdeu a bola em zona perigosa e Chiquinho aproveitou. Depois de passar pelos centrais, foi carregado em falta por Obiora. O árbitro mostrou cartão amarelo ao defesa ao médio axadrezado. Pizzi na marcação do livre rematou por cima.

Logo a seguir, o Benfica, que ia ameaçando, chegou à vantagem. Carlos Vinícius abriu o marcador no Bessa. Mérito para a assistência primorosa de Pizzi.

Onze do Boavista: Bracali; Fabiano, Ricardo Costa, Neris e Marlon; Carraça, Gustavo Sauer, Obiora e Rafael Costa; Stojiljkovic e Paulinho.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Taarabt, Gabriel, Cervi, Chiquinho e Vinícius.