Rúben Amorim leva "miúdos" a jogo em Guimarães

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Na luta pelo acesso à Liga Europa, o Sporting, quarto classificado, visita o Vitória de Guimarães, que ocupa o sétimo lugar, com um recorde negativo a pairar sobre a cabeça dos leões, que se veem confrontados com a hipótese inédita de atingirem 16 derrotas numa temporada no conjunto das várias competições.

Onze inicial do V. Guimarães: Miguel Silva, Suliman, Lucas Evangelista, John, Poha, Rochinha, Bruno Duarte.

Onze inicial do Sporting: Luís Maximiano; Rafael Camacho, Eduardo Quaresma, Mathieu, Coates, Acuña; Battaglia, Matheus Nunes; Vietto, Jovane Cabral e Sporar.

Suplentes do Sporting: Renan Ribeiro, Neto, Borja, Mattheus, Doumbia, Plata, Pedro Mendes.