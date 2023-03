Domingos Soares de Oliveira deixa Benfica no final da época

Domingos Soares de Oliveira © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Domingos Soares de Oliveira viu a sua posição enfraquecida dentro da SAD do Benfica e junto da direção do clube, segundo avançou a CNN Portugal.

Vários elementos dos órgãos sociais das águias exigiram junto de Rui Costa a demissão de Soares de Oliveira.

Entretanto, a TSF sabe que este assunto não vai ser tema de discussão nas próximas reuniões da direção do Benfica. O objetivo de Rui Costa passa por não criar "ruído" junto das metas do clube, principalmente, em voltar a ser campeão nacional no futebol. Ou seja, o presidente dos encarnados segurou, para já, Domingos Soares Oliveira até ao final da época desportiva.