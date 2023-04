Por Gonçalo Teles 07 Abril, 2023 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

Quando chegou a Lisboa esta quinta-feira, o FC Porto contava menos dez pontos do que o Benfica na tabela do campeonato. Tinha na visita à Luz a oportunidade perfeita para mostrar que, mesmo com tamanha distância, o campeonato ainda não estava entregue. E aproveitou-a.

Sempre com mais vontade, mais "fome de bola" e mais vontade de atacar, os portistas - que até se apanharam a perder logo aos dez minutos após autogolo de Diogo Costa - chegaram ao empate na Luz ainda na primeira parte, por Uribe, e até teriam ido para o intervalo já a vencer, não estivesse Galeno em fora de jogo.

Resolveram a questão pouco depois do início da segunda parte com um golo do já habitual Taremi e encurtaram para sete pontos a distância que os separa do Benfica no campeonato: as águias têm 71, os dragões 64.

Na equipa da casa, e sem grandes surpresas, Roger Schmidt promoveu apenas o regresso de Florentino ao onze inicial - tinha ficado de fora em Vila do Conde -, relegando Neres para o banco. No FC Porto, por outro lado, Conceição mexeu onde conseguiu: Diogo Costa regressou, Pepe também e Manafá manteve-se no corredor direito.

Nem três minutos completos se tinham jogado ainda na Luz e já Taremi ia fazendo das suas: o iraniano apanhou-se sozinho a fugir para a baliza de Vlachodimos e foi apanhado por António Silva já dentro da grande área. O central português lançou-se em carrinho, tocou na bola mas também em Taremi, e acabou ali com a jogada. Ficou no chão a queixar-se do braço direito, pediu-se penálti pelo lado portista, mas contas feitas nada aconteceu. Soares Dias mandou jogar sem ir ao ecrã do VAR.

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Com uma entrada melhor do FC Porto no jogo que nunca fui efetivada, bastou ao Benfica chegar uma vez à baliza de Diogo Costa. Bah surgiu pelo corredor direito, encontrou Gonçalo Ramos no coração da grande área e o avançado português cabeceou para a baliza. A bola ainda foi à trave, traiu Diogo Costa batendo-lhe nas costas e acabou no fundo das redes. A Liga acabou por determinar que se tratou de um autogolo.

A resposta foi a mesma que Taremi já tinha descoberto no início do jogo. Desta vez tudo começou nos pés de Otávio, que lançou Galeno para as costas de toda a defesa do Benfica. Acontece que, desta vez, foi um atento Vlachodimos quem tratou do assunto ao ir buscar a bola aos pés do extremo.

Quem deixou de poder correr atrás de quem quer que fosse foi Bah, que se viu obrigado a sair do campo por lesão após uma entrada de carrinho de Uribe. Com uma assistência para mostrar neste jogo, foi rendido por Gilberto.

Apesar do golo, o Benfica não se colocava claramente no controlo do jogo e o FC Porto aproveitava para precisamente essa atitude para tentar relançar tudo, ora por Galeno, ora por Pepê, quase sempre com Otávio a criar mas com pouco Taremi a participar.

Foi em duas falhas de concentração do FC Porto que o Benfica voltou a conseguir criar perigo, já a caminho do intervalo: na primeira, Pepê cortou no limite um cruzamento que ia encontrar Aursnes, na outra, Gonçalo Ramos venceu um primeiro duelo com Pepe, mas o central português não largou a bola acabou por fazer-se impor no interior da grande área.

Tudo quase mudou aos 40 minutos. Após um cruzamento a partir da direita, Taremi saltou para a bola já no interior da grande área e acabou por chocar, no ar, com Vlachodimos, que tinha saído da pequena área para fazer-se ao lance. O guarda-redes ainda chegou à bola, mas largou-a durante o contacto e Manafá aproveitou para rematar para a baliza deserta, isto quando Soares Dias já tinha apitado para parar o jogo.

Adiou-se ali o golo do empate. Logo de seguida, numa jogada bem trabalhada, Pepê inventou um passe com o peito, na grande área do Benfica, que deixou a bola à mercê de Uribe. Livre de marcação, o colombiano armou um remate potente, rasteiro e cruzado que não deu hipóteses a Vlachodimos. Estava feito o 1-1 em cima do intervalo.

Era um empate que chegava como tónico para o FC Porto, tanto que na jogada seguinte já Galeno disparava para o fundo da baliza de Vlachodimos. Teria sido a reviravolta ainda antes do descanso, não estivesse o avançado em fora de jogo por seis centímetros.

Ficava o aviso para o Benfica, que ia para o balneário com algo em que pensar. E qualquer que tenha sido o raciocínio, tanto de um lado como do outro, não justificou substituições nem mudanças de postura: foi novamente o FC Porto quem assumiu o jogo nos primeiros minutos da segunda parte.

Mantendo-se a toada, repetiu-se o que tinha acontecido a fechar a primeira parte, mas desta vez a valer. A defesa do Benfica desentendeu-se e deixou a bola à mercê de Taremi mesmo à entrada da grande área. Com tempo, o iraniano apontou ao canto inferior e rematou colocado, colocando a bola a fugir de Vlachodimos, que ficou no chão a olhar para o 2-1.

Do banco saltou imediatamente João Mário, regressado de lesão, que entrou para o lugar de Manafá. Esteve um quarto de hora em campo, já que teve de sair lesionado - novamente o joelho - e deu o lugar a Zaidu. Wendell também saiu, e também tocado, para dar o lugar a Toni Martínez.

E foi em pleno relvado que todos viram como o FC Porto desperdiçou de forma quase inacreditável um três para um que podia ter feito o 3-1. Gilberto não estava lá, o resto da defesa do Benfica estava muito longe e Taremi tentou de tal forma servir Zaidu a poucos metros da baliza que matou por completo a corrida que fizera sozinho.

Ainda assim, o apetite portista não diminuía. Perante um Benfica que continuava a não conseguir pegar verdadeiramente no jogo - João Mário, Rafa e Grimaldo pouco conseguiam fazer -, a equipa de Conceição, embora mais cautelosa, não abdicava de acelerar para o contra-ataque.

Schmidt respondeu à falta de ideias com a entrada de Musa para o lugar de Rafa, Conceição jogou na mesma área: lançou Fábio Cardoso entrava para o lugar de Taremi e deixava o FC Porto a jogar com três centrais contra dois pontas de lança.

Houve sufoco, houve intensidade e houve muita vontade do Benfica para chegar ao empate, mas não chegou: o FC Porto foi mesmo vencer à Luz.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, Rafa, Aursnes e Gonçalo Ramos

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Grujic, Otávio, Galeno, Pepê e Taremi

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. O VAR é Luís Godinho.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, João Neves, Neres, Tengstedt, Schjelderup e Musa

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Zaidu, Eustáquio, Gonçalo Borges, Namaso, Toni Martínez e Evanilson

Aquando da entrada dos adeptos do FC Porto no estádio da Luz, pelo menos um foi identificado, confirmou a TSF no local.