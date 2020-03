É seguro correr no exterior ou existe risco de contágio?

© Pixabay

Apesar da realidade é mais seguro correr ao ar livre do que entre paredes. Os especialistas em saúde pública ouvidos pela revista Runner"s World defendem que num espaço fechado se alguém espirra ou tosse, as partículas agarram-se às superfícies. Pelo que o melhor é correr no exterior, sozinho, e desfrutar da Natureza. Se optar por levar companhia deve manter a mínima distância de segurança, considerada segura.

Mas antes deve informar-se se a área onde vai correr está sob alguma restrição ou quarentena.

Para quem corre na estrada, deve evitar tocar diretamente com a mão nos sinais luminosos. Os médicos explicam que os últimos dados sobre o coronavírus concluem que o vírus não resiste durante muito tempo quando alojado nos objetos exteriores devido à exposição do sol e da luz. No entanto, o risco aumenta a partir do momento em que alguém tosse para a mão, pouco antes de tocar num botão, que logo a seguir é tocado pelo corredor. O melhor é utilizar luvas - cuidado para não tocar no rosto - ou usar a manga da camisola.

Assim que terminar o treino e chegar a casa, deve lavar bem as mãos e mudar de roupa.