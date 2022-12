"Esses assuntos resolvem-se em casa." Santos não gostou "nada, mesmo nada", da reação de Ronaldo à substituição

O selecionador nacional, Fernando Santos © Ali Haider/EPA

Vários vídeos mostraram Cristiano Ronaldo alegadamente a reclamar por estar descontente por ser retirado de campo, por Fernando Santos, no jogo com a Coreia do Sul. O selecionador garante não ter ouvido o que o capitão disse dentro de campo porque "estava muito longe", mas depois viu as imagens e não gostou.

"Ele estava muito longe e só o ouvi discutir com o jogador da Coreia. Mas já ouvi as imagens e não gostei nada, mesmo nada. Esses assuntos resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos", explicou Fernando Santos.

No entanto, garante que essa situação não põe em risco a titularidade de Ronaldo.

"Só dou a equipa aos jogadores quando chego ao balneário e amanhã será igual. O assunto está terminado, todos estão disponíveis", garantiu o selecionador nacional.

A seleção portuguesa realiza esta segunda-feria o derradeiro treino antes do confronto com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022, num apronto que só não deve contar com os indisponíveis Danilo Pereira e Nuno Mendes.

No domingo, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição o médio Otávio pela primeira vez desde que este se lesionou na estreia vitoriosa contra o Gana (3-2) no Campeonato do Mundo, e só está privado de Danilo e Nuno Mendes, que dificilmente vão voltar a participar nesta fase final e prosseguem com tratamento das respetivas lesões.

O treino está agendado para as 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, e será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos.

Na sexta-feira, a equipa das quinas perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.