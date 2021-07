Eu é que sou o Rei dos Frangos

A empresa dona das churrasqueiras sublinha, por mais do que uma vez, que não tem qualquer relação com Luís Filipe Vieira © Unsplash

A Rei dos Frangos esclarece que a única relação que José António dos Santos tem com a rede de churrasqueiras é o facto de ser fornecedor do frango que se vende nas 19 lojas que a empresa tem pelo país fora. É uma relação empresarial entre fornecedor e comprador. Nada mais.

"A Avibom, uma das empresas do Grupo Valouro, vende matéria-prima à Churrasqueiras Rei dos Frangos, concretamente, frango. Porque é de assar frango que nós percebemos, de ações e SADs... nem tanto. Perceba-se, desde já, a diferença de tratamento entre o indivíduo Luís Filipe Vieira, sempre tratado pelo nome, e o indivíduo José António dos Santos, que nunca é tratado pelo nome nem pelas empresas que gere, mas por uma metáfora bem mais curta e elegante, o "rei dos frangos". E é aqui que, infelizmente, somos chamados 'à baila'", pode ler-se no comunicado da Rei dos Frangos.

Nos cinco pontos do documento, a empresa dona das churrasqueiras sublinha, por mais do que uma vez, que não tem qualquer relação com Luís Filipe Vieira nem com nenhuma das empresas referidas nas notícias e o gerente também não. Nenhuma das 19 lojas foi alvo de qualquer busca, nem a sede em Leiria.

"EM NADA estamos relacionados com o Sr. Luís Filipe Vieira ou com qualquer uma das empresas que dá origem às diversas peças jornalísticas. A nossa empresa chama-se Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda. e tem direitos sobre a marca comercial "Rei dos Frangos". Este é o nome utilizado nas nossas lojas para denominar o nosso serviço e os nossos produtos. Queremos e devemos lutar pelo bom nome desta marca e desta empresa que existe desde 1989", lê-se ainda na nota.

E termina com outra explicação: "os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting".

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, e o empresário José António Santos foram detidos esta quarta-feira para interrogatório, sabe a TSF. O líder encarnado e o empresário conhecido por "O Rei dos Frangos" foram alvo de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada ao fundo de resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O DCIAP refere, em comunicado, que foram detidas, no total, quatro pessoas: "Dois empresários, um agente desportivo e um dirigente desportivo."