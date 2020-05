Famalicão passa a jogar em Barcelos. Primeiro adversário é o FC Porto

Famalicão passa jogar em Barcelos © Miguel Pereira/Global Imagens

O Famalicão vai disputar no Estádio Cidade de Barcelos os jogos que lhe restam na condição de visitado na I Liga de futebol, suspensa devido à pandemia de covid-19, disse esta quarta-feira à Lusa fonte próxima do clube.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou que os encontros que faltam cumprir do campeonato sejam realizados em estádios considerados de nível 1 pela Liga de clubes, o que significa que o Estádio Municipal de Famalicão não cumpre os requisitos.



Por esse motivo, o emblema famalicense, sétimo classificado à data da interrupção da prova, abdica de jogar no seu estádio, tendo já chegado a acordo com o Gil Vicente para disputar em Barcelos os encontros que faltam na condição da visitado.



O Famalicão recebe o líder FC Porto logo no primeiro jogo (25.ª jornada) após o reatamento do campeonato e ainda terá que defrontar em 'casa emprestada' o Sporting de Braga (27ª), Portimonense (29ª), Benfica (31ª) e Boavista (33ª).

