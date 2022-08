© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O SC Braga desloca-se a Famalicão na segunda jornada da I Liga. O dérbi minhoto no Estádio Municipal de Famalicão marca a abertura da ronda da liga portuguesa de futebol.

Na primeira jornada, os bracarenses empataram frente ao Sporting a três bolas e os famalicenses perderam na deslocação ao terreno do Estoril Praia.

Já rola a bola no jogo de arranque da segunda jornada da I Liga. O Braga esteve perto do golo aos 6', mas um corte de de la Fuente impediu que o perigo chegasse à baliza do Famalicão. Seis minutos depois, Vitinha ganha a bola, combina com Horta que abre para Fabiano. E este assiste Sequeira para o primeiro golo do jogo.

Seis minutos depois do primeiro golo, Banza marca à anterior equipa e não festeja.

O Famalicão está meio abananado com os dois golos do Braga em 18 minutos. Praticamente todas as bolas que foram à baliza que resultaram em golo. Aos 24 minutos, uma jogada de de la Fuente quase deu origem ao golo do Famalicão, que reduziria a desvantagem e relançaria o jogo.

A cinco minutos do intervalo, o Braga volta a pressionar e a estar perto do golo. Iuri Medeiros rematou, com o pé esquerdo, à entrada da área aos 42 minutos, mas saiu por cima.

Onze do FC Famalicão: Luiz Júnior; de la Fuente, Batubinsika, Penetra, Rúben Lima; Assunção, Zaydou, André Simões; Heri, Kadile, Álex Millán.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira; Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Banza, Vitinha.

Suplentes do FC Famalicão: Zlobin, Beck, Cláudio Silva, Gustavo Sá, Pelé, Colombatto, Pedro Brazão, Rui Fonte, Théo Fonseca.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Dinis Pinto, Lucas Mineiro, Castro, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Lainez.