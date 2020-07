Lisboetas mais perigosos no Dragão. FC Porto 0-0 Belenenses SAD (1.ª parte)

Vila das Aves, 16/06/2020 - O Clube Desportivo das Aves recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto no Estádio do Clube Desportivo das Aves em jogo a contar para a 27ª jornada da I Liga 2019/2020. Sérgio Conceição (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto não queria perder a oportunidade de manter a diferença de seis pontos para o Benfica, que ontem regressou às vitórias na Luz.

Com uma vantagem confortável, os dragões não podiam perder pontos para não deixar de sonhar com a tão desejada reconquista do título nacional.

Para este que é um clássico do futebol português, Sérgio Conceição fez apenas uma alteração no onze inicial. No meio campo, saiu Danilo e entrou Sérgio Oliveira.

Nos minutos iniciais, as equipas equilibraram-se a meio campo, mas com mais posse de bola para os azuis e brancos, que, aos 10 minutos, conseguiram testar o guardião Koffi, num remate de Sérgio Oliveira.

Logo a seguir, o Belenenses SAD respondeu e com muito perigo. Jogada pelo lado esquerdo do ataque e, na área, surgiu o cabeceamento ligeiramente ao lado de Edi Semedo. Ficou o aviso.

Os lisboetas ganharam confiança e, no espaço de poucos minutos, incomodaram novamente a baliza de Marchesín. Numa primeira ocasião, num remate de meia distância de André Santos e, noutra, num novo cruzamento onde apenas faltou a finalização.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona, Marega e Soares

Onze da Belenenses SAD: Koffi; Nuno Coelho, Ricardo Ferreira e Danny Henriques; Calila, Pina, André Santos e Rúben Lima; Edi Semedo, Keita e Marco Matias.

O jogo é arbitrado por Rui Oliveira, assistido por Carlos Campos e Inácio Pereira. No VAR está Manuel Oliveira.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Danilo, Fábio Vieira, Vítor Ferreira, Luis Díaz, Aboubakar e Fábio Silva.

Suplentes do Belenenses SAD: André Moreira, Luís Silva, Show, Tiago Esgaio, Phete, Robinho, Chano Boukholda, Dieguinho e Cassierra.