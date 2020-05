FC Porto e Benfica lideram pelotão da I Liga no regresso ao trabalho

© EPA

O líder FC Porto e o campeão Benfica regressam esta segunda-feira aos treinos, juntamente com quase todas as outras equipas da I Liga de futebol, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia da Covid-19.

Com a autorização do Governo para que a principal competição futebol luso volte, à porta fechada, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS), os clubes estão de volta, mas ainda condicionados.

O FC Porto tem o reinício dos trabalhos marcado para as 09h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com os futebolistas divididos em três grupos.

O plantel realiza exames imunológicos, além do treino dirigido por Sérgio Conceição, que já prometeu um regresso "com toda a força", porque os jogadores estiveram sempre "ativos, com treino físico ou noutro formato, e focados num possível regresso".

Por seu lado, o Benfica volta à relva depois de uns primeiros "testes de força e resistência" no Benfica Campus, que "ultimou todos os pormenores para receber os campeões nacionais", segundo o sítio dos 'encarnados".

Com 10 jornadas por disputar, o 'onze' de Bruno Lage, que já liderou a prova com sete pontos de vantagem, é segundo, com 59 pontos, menos um do que o líder FC Porto, num campeonato cujo último encontro foi disputado em 08 de março.

Os 'arsenalistas' (terceiros, com 46 pontos) e os 'leões' (quartos, com 42) já começaram, por seu lado, a trabalhar, tal como o Famalicão, ainda que "de forma individualizada e condicionada", pelo que o trabalho mais a 'sério' também se iniciará esta semana.

Com mais ou menos condicionalismos, impostos pela covid-19, também voltam aos relvados Rio Ave, Vitória de Guimarães, Moreirense, Gil Vicente, Boavista, Vitória de Setúbal, Belenenses SAD, Tondela, Marítimo, Paços de Ferreira, Portimonense e Desportivo das Aves.

De fora, ficará apenas o Santa Clara, que aguarda permissão por parte das autoridades de saúde dos Açores, pelo que, para já, está "sem data prevista" para regressar, embora seja intenção do clube voltar na quinta-feira.

Quando, e se, a I Liga regressar, deverá para disputar, entre 30 e 31 de maio, a 25.ª ronda, que inclui, entre outros, os encontros Famalicão-FC Porto e Benfica-Tondela e deveria ter-se realizado entre 13 e 15 de março.

A Liga suspendeu o campeonato em 12 de março por "tempo indeterminado" e a prova voltará, na melhor das hipóteses, no último de fim de semana de maio, já depois da data (17 de maio) em que estava previsto que a prova finalizasse.

Além da I Liga, o Governo também deu 'luz verde' a que se dispute a final da Taça de Portugal, que estava agendada para 26 de maio e tem como protagonistas Benfica e FC Porto.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

