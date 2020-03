"FC Porto está a afundar-se." João Rafael Koehler ataca gestão de Pinto da Costa

João Rafael Koehler revela que há atrasos "nos pagamentos de bónus aos jogadores" © Cristiano Silva/Global Imagens

José Fernando Rio anunciou, este domingo, a candidatura à presidência do FC Porto nas eleições para o quadriénio 2020/2024, durante uma intervenção na RTP3, alegando a necessidade de "mudar de liderança e modernizar o clube".

Uma notícia saudada por João Rafael Koehler, o empresário que nas últimas semanas tem sido dado como candidato à presidência do FC Porto diz que é necessário um novo modelo de gestão para o clube.

"É sempre saudável, quando há eleições, que haja vários candidatos, várias ideias e projetos que sejam diferentes. O que acho absolutamente necessário para o clube é que os sócios e os adeptos entendam que tem de haver uma rutura com o atual modelo, nós não estamos em 1985", diz o empresário à TSF acrescentando que "o mundo mudou, não se pode passar a vida a pedir dinheiro emprestado às pessoas para pagar o bónus de administrador ou bónus de jogo aos jogadores, não é assim que funciona. Esta gestão financeira tão disparatada depois acaba por ser refém dos resultados desportivos. O clube não tem fundo de caixa para contratar jogadores".

Sobre as contas do FC Porto, João Rafael Koehler diz que os portistas "perderam mais de 40% do valor das vendas" e por isso não tem dúvidas: o clube "está em falência técnica".

"Há coisas que são mais preocupantes, que têm a ver com o valor bruto do plantel, dizendo que o valor bruto do plantel é de 163 milhões, ou seja, 104 milhões de euros. Na verdade, como nós sabemos, num clube de futebol os bens são transacionáveis para os passes dos jogadores, portanto estamos a falar de cerca de 104 milhões de euros de valor liquido, é o que a SAD do Porto diz. Há mais de 40% de perda, esse valor fica reduzido a 60 milhões, menos 86 milhões, portanto o FC Porto está na falência técnica", explica João Rafael Koehler.

O FC Porto falhou a Liga dos Campeões, o que dificultou as contas, mas para o empresário os milhões da UEFA não iriam resolver os problemas da tesouraria portista. "Mais cedo ou mais tarde a gestão que está a ser feita vai ter consequências desastrosas", alerta João Rafael Koehler, revelando que há atrasos "nos pagamentos aos jogadores, como por exemplo os bónus".

João Rafael Koehler mostra-se preocupado com os últimos números das contas da SAD dos dragões. Para o empresário e adepto do FC Porto, os números revelados pelas contas do clube "são dramáticos e mostram que o clube está a afundar-se em comissões e outros custos". Deixa o alerta de que o clube não pode continuar a gastar mais dinheiro em compras do que em vendas. "É como ter um carro a ir em direção a um muro e, em vez de travar, acelerar", resume.

"Já tinha uma ideia da dimensão da catástrofe, mas não tinha ainda aceitado alguns detalhes que são preocupantes, mas preocupantes de uma forma quase dramática e acho que a SAD tem de explicar aqui algumas coisas", afirma João Rafael Koehler.

"A venda de jogadores do FC Porto nestes últimos 5 anos, com os custos da venda, na realidade fazem 257 milhões e o clube gastou 323 milhões em compras, ou seja, um clube que estava altamente endividado gasta mais dinheiro a comprar do que a vender. (...) Para ter uma ideia, nos últimos 5 anos o FC Porto realizou 438 milhões de euros com transações de passes. Mas isto é claramente e altamente enganador porque os custos com as transações foram de 180 milhões. O que isto significa? Que 41% se perde entre comissões e outros custos, uma coisa que não existe em lado nenhum do mundo, é impossível de se aceitar", avisa o empresário.

As eleições dos dragões estão marcadas para o próximo dia 18 de abril e as candidaturas devem ser apresentadas até 19 de março.

As listas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar deverão ser unitárias, sendo necessário que sejam propostas por, pelo menos, 300 associados.