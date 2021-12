Recomeça no Minho, veja o golo de Nuno Moreira. Vizela 1-0 Braga (2.ª parte)

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por TSF 23 Dezembro, 2021 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O início da partida foi jogado muito a meio campo, com várias trocas de posse de bola, mas sem as equipas conseguirem chegar com perigo às áreas adversárias.

Contudo, Nuno Moreira desbloqueou o jogo. Aos oito minutos de jogo, o jogador do Vizela, num contra-ataque, rematou de muito longe, sem qualquer hipótese de defesa para Matheus. Marcador inaugurado e com um golaço.

Logo a seguir, foi a vez do SC Braga tentar de longe. André Horta, em zona frontal, rematou para a defesa de Pedro Silva para canto.

Pedro Silva volta mostrar-se intransponível ao minuto 18. Canto do lado esquerdo do ataque bracarense e Diogo Leite cabeceia para nova defesa do guarda-redes vizelense.

O Vizela volta a estar perto do golo aos 26 minutos. Cassiano ficou completamente esquecido e isolado, passou pelo guarda-redes mas não conseguiu marcar por causa do corte de Tormena.

Pouco depois, Abel Ruiz é expulso. O avançado espanhol comete uma falta dura que o árbitro da partida considera para cartão amarelo. No entanto, o juiz do jogo foi chamado ao VAR para rever o lance e opta pelo cartão vermelho.

Desde a expulsão até ao intervalo, o jogo deixou de ter grandes oportunidades de golo. O Vizela passou a jogar mais subido no terreno e o Braga não conseguiu chegar à área adversária.

Onze do FC Vizela: Pedro Silva; Igor Julião, Bruno Wilson, Aidara, Kiki; Marcos Paulo, Alex Méndez, Samu; Kiko Bondoso, Nuno Moreira, Cassiano

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e Diogo Leite; Yan Couto, Lucas Mineiro, André Horta e Moura; Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta

Suplentes do FC Vizela: Ivo Gonçalves; Raphael Guzzo; Zag; Zohi; Ofori; Koffi e Cann

Suplentes do SC Braga: Gorby; Róger; Fabiano; Bruno Rodrigues; Al Musrati; Mario González; Tiago Sá