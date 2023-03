Fran Navarro já não foge ao FC Porto

Fran Navarro © José Sena Goulão/Lusa

Por João Ricardo Pateiro e Miguel Jorge Fernandes 08 Março, 2023 • 13:36

As negociações já duravam há alguns meses, mas está tudo acertado para Fran Navarro vestir a camisola do FC Porto no próximo verão, apurou a TSF.

O jogador de 25 anos chegou a Portugal na época passada para jogar no clube de Barcelos. Fran Navarro fez 16 golos em 35 jogos na época passada, com Ricardo soares como treinador.

Esta temporada já marcou 17 golos, um deles no Estádio do Dragão, na vitória do Gil Vicente por 2-1, frente ao FC Porto.

O comentador de futebol da TSF, Óscar Botelho, considera "que este é um jogador que encaixa perfeitamente naquilo que é o perfil de avançado de Sérgio Conceição e do FC Porto, porque consegue jogar em dupla na frente, ou, como avançado fixo para ser servido nas alas como o FC Porto gosta".

O FC Porto tem quatro avançados no plantel; Taremi, Evanilson, Toni Martinez e Namaso e por isso o comentador de futebol da TSF acredita que vai sair alguém, "até porque Toni Martinez tem sido apontado ao mercado de futebol da Alemanha, e não só".

Para Óscar Botelho, "a venda de Taremi pode ser uma eventualidade na próxima janela dada a produção do iraniano, incluindo a prestação no Mundial, depois temos também as lesões de Evanilson que tem atrasado a sua afirmação no FC Porto, sendo que é um jogador também com mercado. Por tudo isto não seria de estranhar que o FC Porto faça sair, um ou dois, destes nomes no mercado de verão".