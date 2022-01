Francês Pierre Rollet assistido na Nazaré. Surfistas continuam em busca das grandes ondas

© Carlos Barroso/EPA

Por Rúben de Matos com Ana Maria Ramos 08 Janeiro, 2022 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na Praia do Norte, na Nazaré, está tudo alinhado para um dia quase perfeito de grandes ondas. E o entusiasmo é transversal a surfistas e a todos os que esperam ver mais um grande espetáculo de ondas gigantes. Miguel Pedreira é um dos que está junto ao Forte de São Miguel Arcanjo a vibrar com as tentativas dos surfistas. Ouvido pela TSF, este jornalista especializado em desportos de ação, como o surf, descreve um dia excecional. "Talvez uma das sessões mais fáceis de observar" dos últimos tempos.

Ouça as declarações de Miguel Pedreira à TSF 00:00 00:00

O que está a acontecer esta manhã não é uma novidade. As sessões de free surf (em português, surf livre) acontecem todos os dias, em vários postos de surf pelo mundo de fora. A diferença está condensada num facto simples, mas que marca toda a diferença: estamos a falar de ondas gigantes. Todas as medidas capazes de salvaguardar a segurança dos surfistas são bem-vindas. É isso que a Câmara Municipal da Nazaré e o Centro de Alto Rendimento de Surf do concelho procuram salvaguardar. Pedro Pisco, do Centro de Alto Rendimento, explicou à TSF qual o sistema que está montado, e que é transversal a todo o concelho durante o período de inverno.

Ouça as explicações de Pedro Pisco à TSF 00:00 00:00

Especialmente no inverno, pelas condições particulares criadas pelo canhão, que já colocou a Nazaré e Portugal no mapa por diversas vezes, os surfistas chegam de todo o mundo. Garret McNamara está dentro de água a tentar a sua sorte.

Miguel Pedreira diz que os surfistas chegam a Portugal vindos de todo o mundo 00:00 00:00

O perigo existe, e está certamente sempre presente na cabeça dos aventureiros que ao longo do dia vão estar dentro de água. Que o diga Pierre Rollet, que esta manhã teve de ser socorrido na Praia do Norte. O surfista francês, que faz parte da equipa de Maya Gabeira, não ganhou para o susto, ao ser apanhado por uma onda. Rollet foi levado para o hospital por precaução. "Ele sofreu uma contusão na zona superior do tórax, e saiu daqui com grandes dores na zona das costelas e da omoplata", detalhou à TSF Pedro Pisco.

O perigo vai continuar ao longo do dia. Mas é esse o ingrediente chave, e que explica o sucesso da fórmula que junta as ondas gigantes a este concelho do centro do país. No meio das contas incertas que tentam antever a dimensão das ondas que se esperam durante o resto do dia, apenas a convicção de Pedro Pisco consegue descrever a realidade de todos os dias no mar da Nazaré. "É um desporto de consequência. E por isso é que atrai tantas pessoas que estão fora deste mundo".