Frederico Morais testa positivo à Covid e fica fora dos Jogos Olímpicos

O surfista Frederico Morais já não vai competir nesta edição dos Jogos Olímpicos. O atleta português testou positivo à Covid-19, pelo que não viajará para Tóquio para participar na competição.

Num comunicado divulgado esta manhã, o Comité Olímpico de Portugal explica que 'Kikas' "deveria viajar esta sexta-feira para o Japão, de modo a juntar-se a Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot e assim completar o histórico grupo de atletas portugueses que assegura a estreia da modalidade" nos Jogos Olímpicos.

No entanto, o português, que se apurou para Tóquio 2020 nos World Surfing Games 2019 como o melhor concorrente europeu, foi infetado pelo coronavírus e já não irá marcar presença nos Jogos.

"É com muita pena que anuncio que estou infetado com Covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei por contrair o vírus", referiu o atleta, numa declaração divulgada pelo Comité Olímpico de Portugal.

"Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento. Estarei a acompanhar todos os segundos da nossa seleção e tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo que certamente representará Portugal da melhor forma", acrescentou Frederico Morais.

O Comité Olímpico de Portugal e a Federação Portuguesa de Surf manifestaram "total apoio" ao surfista, recordando que este se preparou com muito empenho para a competição, e desejando que este se junte à Equipa de Portugal nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris, em 2024.

