Frederico Varandas defende união de Sporting, Benfica e FC Porto contra a crise

O presidente do Sporting defende que Sporting, Benfica e FC Porto devem estar unidos para fazer face à crise no futebol provocada pela pandemia de covid-19. Em entrevista à SIC, o presidente dos leões revela que o Governo pode pedir aos clubes limitação na capacidade dos estádios para a temporada 2020/21, reduzindo assim a capacidade financeira dos clubes profissionais.

"O Governo já nos disse que vamos ter limitações na venda de um quarto da capacidade dos estádios e por isso, vamos ter um quarto dos bilhetes, um quarto dos patrocinadores dos parceiros. Vai ser uma nova realidade e um problema gravíssimo", antecipa o responsável leonino.

"Se os grandes se não defendermos a industria do futebol numa altura destas, então não vamos estar cá muito tempo", aponta.

Frederico Varandas explica ainda que a primeira consequência da paragem das competições vai ser a quebra no mercado de transferências. "O grande problema - falo dos três grandes - vai ser o mercado de transferências", refere "50% das receitas vem da venda de jogadores. Não tenho dúvida, nem eu nem Benfica nem Porto, que vai demorar alguns anos até aos clubes grandes terem a capacidade financeira que tinham".

Sobre o regresso do futebol profissional, o também médico Frederico Varandas não tem dúvidas sobre as condições para que os jogadores voltem aos relvados. "Se o futebol em Portugal não pode arrancar, então eu pergunto, qual a empresa que pode arrancar? Não há nenhuma empresa onde os trabalhadores tenham tão pouco factor de risco e tão boas condições para desempenhar as suas funções"