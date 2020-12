Por Gonçalo Teles 27 Dezembro, 2020 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting reforçou, este domingo, a liderança do campeonato ao vencer a Belenenses SAD por 2-1 no Jamor. Tiago Tomás e João Mário, de penálti, marcaram os golos leoninos, com Miguel Cardoso, que falhou um penálti, a marcar o único golo da equipa comandada por Petit.

Os leões têm agora 29 pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo classificado. A Belenenses SAD é 12.ª, com 11 pontos.

Sem Feddal, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, escolheu Gonçalo Inácio para acompanhar Coates e Neto no trio de centrais leoninos. Nuno Santos e Sporar também ficaram no banco, com Tabata e Tiago Tomás a entrarem na equipa.

Bastaram quatro minutos para o Sporting se colocar em vantagem. Tabata conduz sobre a direita enquanto Tiago Tomás arranja espaço mesmo no coração da grande área. Depois de receber, o jovem avançado português rodou e atirou a contar para o canto inferior direito da baliza de Kritciuk.

Durou pouco a vantagem da equipa de Rúben Amorim. O Sporting falha o alívio de um lançamento de linha lateral e a bola acaba por ser trabalhada pela Belenenses SAD até parar nos pés de Miguel Cardoso. O avançado português roda sobre Gonçalo Inácio e remata à baliza. A bola acaba por desviar no defesa português, trai Adán, e só para no fundo das redes.

No minuto seguinte, o mesmo Miguel Cardoso conquista um penálti após choque com Adán, que viu cartão amarelo. Redimindo-se, o espanhol defendeu o castigo máximo atirando-se para o seu lado esquerdo e parando a bola junto à relva.

E, de repente, tudo mudou de novo. João Mário descobre Tiago Tomás e coloca-lhe a bola em profundidade. O jovem avançado parte em velocidade para a baliza, acaba por ser parado em falta por Tiago Esgaio e, desta vez, o penálti é para o Sporting. João Mário assumiu a marcação e fez o 2-1. Kritciuk ainda adivinhou o lado mas não conseguiu parar o remate.

Apesar de ter voltado à vantagem, o Sporting continuava a mostrar a mesma fragilidade: bolas colocadas em profundidade. Afonso Sousa e Miguel Cardoso, duas setas apontadas à baliza, aproveitavam-se da pouca velocidade de Coates e Neto para aproveitarem o espaço nas costas da defesa leonina.

Mas, do outro lado, também havia uma seta apontada à baliza: Tiago Tomás, que esta noite foi a referência ofensiva do Sporting, usava e abusava da velocidade de movimentações inteligentes para criar o caos no setor mais recuado da equipa de Petit. Aos 37' esteve perto de fazer o 3-1 depois de um erro de Kritciuk que Tomás Ribeiro corrigiu a tempo.

No minuto seguinte era Miguel Cardoso quem surgia também em velocidade, mas Adán, com o pé, negou o golo ao português. E mais um minuto, mais um remate... do outro lado do campo: Nuno Mendes, a passe de Tiago Tomás, obrigava Kritciuk a voar.

Com tanto remate e jogadas de perigo, a primeira parte passou a voar e o intervalo chegou ao Jamor com uma vantagem de 2-1 para o Sporting.

A segunda parte começou sem quaisquer alterações nas equipas e com o mesmo ritmo animado dos 45 minutos anteriores: ataques, velocidade e vontade de chegar às balizas.

O Sporting voltou a criar real perigo à passagem dos 60 minutos, quando um cabeceamento de Gonçalo Inácio colocou Kritciuk em sentido. Logo depois, Porro tirou um adversário do caminho e rematou à baliza, mas a bola passou ao lado da baliza por poucos centímetros.

Pedro Gonçalves saía de campo pouco tempo depois, substituído por Nuno Santos. O médio português, que é um dos goleadores do Sporting, passou ao lado da partida.

As intenções da Belenenses SAD sofreram um choque pesado quando, em pouco menos de cinco minutos, Tomás Ribeiro viu dois cartões amarelos: o primeiro por travar um contra-ataque e o segundo por jogar a bola com a mão.

Rúben Amorim aproveitou e tirou Palhinha para o poupar a qualquer possível cartão amarelo que pudesse tirar o médio do jogo com o SC Braga. Entrou Matheus Nunes.

Aos 85', Edi Semedo ainda colocou a bola no fundo das redes, mas estava em fora de jogo, pelo que o golo - que seria o do empate - foi anulado.

Onze da Belenenses SAD: Kritciuk, Tiago Esgaio, Calila, Tomás Ribeiro, Ruben Lima, Varela, Miguel Cardoso, Danny, Yaya, Taira e Afonso Sousa

Onze do Sporting: Adán, Porro, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Palhinha, João Mário, Tabata, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves

Suplentes da Belenenses SAD: Guilherme, Gonçalo Silva, Francisco Teixeira, Bruno Ramires, Cauê, Edi Semedo, Robinho, Richardo Rodrigues e Cassierra.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Eduardo Quaresma, Antunes, Borja, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Nuno Santos, Plata e Sporar.

O líder do campeonato, Sporting, visita este domingo a Belenenses SAD num jogo a contar para a jornada 11 da Primeira Liga.

Os leões, com 26 pontos, procuram reforçar o primeiro lugar frente aos comandados por Petit, que ocupam a 12.ª posição da tabela.

O jogo foi arbitrado por Rui Costa, assistido por Nuno Manso e João Bessa Silva. No VAR esteve André Narciso.