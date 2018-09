O capricho da noiva que pode ter levado à extinção do primeiro FC Porto

Durante a maior parte da sua vida e até 1988, o FC Porto teve como data oficial de fundação o dia 2 de agosto de 1906. Foram as pesquisas de Rui Guedes, autor da Fotobiografia do FC Porto (obra de 1987) que conduziram à alteração oficial da referida data para setembro de 1893, com base num conjunto de artigos publicados na imprensa da época, dando conta das atividades desportivas (jogos de futebol) promovidas por um clube chamado FC Porto.

Esta primeira agremiação terá sido fundada por um comerciante de vinho do Porto, António Nicolau d'Almeida (aristocrata próximo da comunidade inglesa da cidade), responsável ainda pelo desafio a um clube de Lisboa (O Lisbonense) para um jogo de futebol, que seria patrocinado pelo Rei D. Carlos e que teve lugar a 2 de março de 1894, no Campo Alegre (Porto), com vitória dos lisboetas, sob o olhar atento de Sua Majestade.

Por razões desconhecidas (há quem diga que a noiva de Nicolau d'Almeida terá "obrigado" o futuro marido a prometer que deixaria a prática do futebol, por ser demasiado violento, após o casamento), este "primeiro" FC Porto desapareceu no segundo semestre de 1894.

Doze anos passados, José Monteiro da Costa, um jovem engenheiro hortícola, depois de uma viagem a Inglaterra, convenceu os seus companheiros do Grupo do Destino (um coletivo boémio de simpatias republicanas a que presidia) a enveredarem pela prática do futebol e, subsequentemente, a fundarem um clube desportivo, o FC Porto, a 2 de agosto de 1906. O que foi feito com o sucesso que a história comprova.

O que muitos questionam é a autenticidade da atual data oficial de fundação do clube, 28 de setembro de 1893, em detrimento de 2 de agosto de 1906. E as dúvidas centram-se no facto de não haver estatutos na primeira fundação, nem estar documentada a relação entre os dois "FC Porto". E é aqui que a lenda e a realidade se confundem: serão verdadeiros os testemunhos que garantem que Nicolau d'Almeida pediu a Monteiro da Costa para recuperar o nome FC Porto para o novo clube? Será que existem mesmo ligações entre elementos das duas equipas de futebol, com o tal intervalo de 12 anos?

Provavelmente nunca saberemos. Por muito que se clame pelo rigor histórico, sabemos bem que este é, acima de tudo, um objetivo nunca totalmente concretizado. Mais do que História, existem versões da História, e "quando a lenda é mais interessante do que o facto, publique-se a lenda". Neste caso, os portistas já misturaram a lenda e o facto há muito tempo. E quem somos nós para os julgar...