A eufórica receção a Cristiano Ronaldo em Turim

Centenas de adeptos juntaram-se para ver Cristiano Ronaldo sair do Golden Palace e chegar à J Medical, clínica do clube de Turim, onde o jogador vai esta manhã realizar exames médicos.

Nuno Miguel Martins, enviado da TSF a Turim, descreve aquele que foi o primeiro banho de multidão de Cristiano Ronaldo.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO O "DIA RONALDO" NA JUVENTUS

O avançado português é apresentado esta segunda-feira como jogador da Juventus, depois de formalizar o contrato de quatro anos com o campeão italiano.

Ronaldo aterrou este domingo no aeroporto de Caselle, em Turim, pouco depois da 17h30 locais (16h30 em Lisboa) a bordo do seu avião privado.



A Juventus pagou 100 milhões de euros ao Real Madrid por Cristiano Ronaldo, que deve arrecadar cerca de 31 milhões de euros líquidos por temporada no novo clube.