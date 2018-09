A frustração de Ronaldo correu o mundo. O dia depois na imprensa internacional

Cristiano Ronaldo foi uma das grandes figuras da noite de Liga dos Campeões, mas não pelos motivos a que habituou o mundo do futebol. O jogador português foi expulso aos 29 minutos da partida entre o Valência e a Juventus, no jogo em que se estreava na liga milionária ao serviço da Vecchia Signora.

O cartão vermelho saiu da mão do árbitro alemão Felix Brych e deixou o capitão da Seleção nacional em lágrimas. "Não fiz nada", repetiu por diversas vezes, primeiro dentro de campo e depois junto à entrada para os balneários.

As lágrimas de Ronaldo correram o mundo e grande parte da imprensa desportiva mundial deu destaque à expulsão do melhor jogador do mundo e ao facto de ser possível não defrontar o Manchester United, antigo clube do internacional português.

O cartão vermelho direto pode levar a três jogos de suspensão, no pior cenário, o que faria com que Ronaldo não jogasse frente ao Young Boy e ao Manchester United por duas vezes.

A decisão vai depender do relatório de Felix Brych e da forma como analisa o lance. Recorde-se que o árbitro mostrou o cartão vermelho depois de falar com o árbitro de baliza, que se encontrava perto do lance e que terá considerado que houve uma agressão a Jeison Murillo.