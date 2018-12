O Sporting venceu esta segunda-feira o Rio Ave, na deslocação a Vila do Conde, por 1-3. Bruno Fernandes, Bas Dost e Jovane Cabral marcaram os golos da noite.

O filme do jogo em Vila do Conde. Relato de João Ricardo Pateiro e sonorização de André Tenente.

Os leões entraram praticamente a vencer no encontro com o Rio Ave. Depois de um susto de Renan e de um cabeceamento perigoso de Mathieu, os leões inauguraram o marcador por intermédio de Bruno Fernandes aos oito minutos de jogo, que foi assistido por Nani.

O Rio Ave não se assustou e quatro minutos depois, João Schmidt apontou um golaço de livre direto, não dando hipóteses a Renan.

O jogo estava com um ritmo intensa e, aos 23 minutos, Nani pegou na bola no meio campo e isolou Acuña no corredor esquerdo. O lateral argentino cruzou, descobrindo a cabeça de Bas Dost. A bola foi parar ao fundo das redes da baliza vila-condense. O Sporting está novamente em vantagem no Estádio dos Arcos.

Na segunda parte, houve oportunidades para ambos os lados, mas o Sporting aumentou a vantagem. Jovane Cabral, lançado no jogo por Marcel Keizer marcou um golaço, que vai ficar na memória dos adeptos do Sporting. Um remate sem qualquer hipótese para Leo Jardim.

Com esta vitória, o Sporting reconquista o segundo lugar da classificação, ficando a dois pontos do líder FC Porto.

Onze do Rio Ave: Leo Jardim, M. Reis, Buatu, Borevkovic, Diego, Junio Rocha, Schmidt, Fábio Coentrão, Jambor, Galeno e Vinícius

Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes; Diaby, Nani e Dost