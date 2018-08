Afinal já se sabe o paradeiro de Fábio Coentrão

O internacional português, Fábio Coentrão, dado como desaparecido pela imprensa espanhola esta quarta-feira, usou as redes sociais para mostrar que está no ativo.

O lateral-esquerdo de 30 anos está a recuperar forma num centro de treinos do Real Madrid mas longe da equipa principal. Na última temporada, o jogador português esteve ao serviço do Sporting, onde cumpriu 44 jogos.

A última vez que esteve em campo de forma oficial foi em maio, na altura para representar os leões na final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves. Desde aí, o português praticamente não tem sido avistado, nem física nem virtualmente. O último post de Coentrão foi em junho, no Facebook, quando se despediu da equipa leonina. Daí para cá, nada no Instagram, nada no Facebook.

Nesta quarta-feira, o lateral colocou um ponto final dúvidas, mostrando que está a cuidar da sua forma física, longe dos olhos da imprensa. Em Madrid, o novo treinador do Real, Julen Lopetegui, não mostra vontade de contar com o português, pelo que deverá ser vendido ou novamente emprestado a outro clube.