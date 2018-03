André Gomes: "Tenho medo de sair de casa por sentir vergonha"

Nem tudo são rosas quando se veste a camisola do Barcelona. André Gomes revelou, em entrevista à revista espanhola Panenka, que já viveu tempos melhores na Catalunha.

O internacional português considera que os primeiros seis meses foram um sucesso, mas conta que agora entrar em campo "tornou-se um inferno", face aos constantes assobios dos adeptos.

"Já me aconteceu, em mais do que uma ocasião, não querer sair de casa, porque as pessoas podem olhar-me de lado. Ter medo de sair de casa por sentir vergonha", confessou André Gomes.

"Muitas vezes dizem-me que consigo fazer as coisas bem... e eu pergunto a mim mesmo: 'então porque não as faço?", admitiu o jogador.

Apesar de estar a atravessar um mau momento, o jogador diz que se sente bem nos treinos, ao lado dos colegas, e que está a "trabalhar física e mentalmente" para ultrapassar a situação.

"O que eu mais quero é ser eu mesmo. As pessoas que me conhecem em Espanha e Portugal sabem o que posso fazer", afirmou na entrevista à publicação espanhola.

André Gomes cumpre a segunda época no Barcelona. Até ao momento, leva 988 minutos em campo, em 25 partidas, e nenhum golo marcado.