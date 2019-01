"As mudanças no Benfica são bem visíveis. Mas não digo isso pela qualidade do treinador"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira, sobre as mudanças no Benfica, mas sublinhou que o foco está principalmente na sua equipa.

"Preparámo-nos, não com o tempo que eu gostava, mas da melhor forma, para conseguir ir à final. É um título que nós queremos. Queremos ganhar o segundo título esta época. O momento do Benfica é melhor do que há um mês. Estamos preparados para a batalha", confessou Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição salientou ainda as diferenças no Benfica antes e depois de Bruno Laje, mas revelou que a atenção está essencialmente nos seus jogadores.

"As mudanças são bem visíveis. Na estrutura, no ambiente. Têm a motivação normal de um grupo de trabalho com mudanças. Mas não digo isso pela qualidade do treinador, só o facto de ter havido essa mudança faz com que a competitividade passe para níveis superiores. Estamos atentos a isso e à forma como joga, diferente. Cabe-nos a nós saber o que fazer", referiu ainda.

Sobre a sua equipa, Sérgio Conceição já pode contar com o lateral Wilson Manafá, oficializado, esta segunda-feira, como reforço.

"Vai ser uma boa solução em várias posições, o que também é uma característica importante, essa polivalência do Manafá. Pode jogar mais à frente, como ala ou lateral. E tem uma característica importante no futebol moderno, a velocidade. Há coisas que ainda tem de aprender, entrar neste contexto que é o FC Porto, mas terá o seu tempo de adaptação. Estamos aqui para trabalhar situações que tem de melhorar. Mas é um elemento muito interessante", frisou.

Manafá assinou por quatro épocas e meia com o Porto, até junho de 2023.

O FC Porto defronta esta terça-feira o Benfica, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Braga, na primeira meia-final da presente edição da Taça da Liga.

