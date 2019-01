Avião que transportava futebolista Emiliano Sala está desaparecido

Um avião particular que transportava Emiliano Sala, jogador de futebol de 28 anos, desapareceu dos radares, na última noite, quando atravessava o Canal da Mancha.

A aeronave deveria aterrar pelas 22h00 locais, mas o contacto com o tráfego aéreo foi perdido por volta das 20h00. O futebolista argentino - que tem ligações ao futebol português, representando, na época 2009/2010, o FC Crato - dirigia-se para Cardiff City, onde iria começar a jogar, depois de ter sido contratado por 17 milhões de euros como reforço pelo clube britânico aos franceses do Nantes.

A bordo do avião com o nome "The Piper Malibu" encontravam-se duas pessoas, uma delas era Sala.

As operações de resgate, que envolvem vários barcos e dois helicópteros, estão em curso, de acordo com o jornal desportivo francês L'Équipe .

As autoridades locais já confirmaram estar em busca da aeronave.

Entretanto, o presidente do Cardiff City, Mehmet Dalman, já reagiu à notícia, afirmando que o clube está "muito preocupados com a segurança de Emiliano Sala".

Esta segunda-feira, o jogador de futebol tinha publicado uma foto nas suas redes sociais, onde o jogador aparece com os colegas de equipa do Nantes, com a legenda: "O último adeus".

A notícia do desaparecimento do jogador argentino, tem espoletado inúmeras reações. Jogadores bastante conhecidos do mundo futebolístico, como Benjamin Pavard e Clément Grenier, já se demonstraram chocados com tal informação.

O jornalista desportivo francês, Kevin Guisnel, está a adiantar que a equipa do FC Nantes cancelou o treino programado para hoje, bem como a viagem para Saint-Gratien.

A Marinha Nacional Francesa confirmou há momentos a sua colaboração na operação de busca e salvamento.