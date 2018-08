Salvio bisa e já se ouvem os milhões. PAOK 1 - 4 Benfica (2.ª parte)

É o tudo ou nada do Benfica na discussão para a entrada na Champions, mas antes há um obstáculo a ultrapassar. Os gregos do PAOK estão entre o Benfica e os milhões da liga milionária e têm do seu lado uma ligeira vantagem: marcaram em Lisboa no empate a uma bola, o que obriga o Benfica a marcar em terras helénicas para poder entrar realmente na luta.

Na equipa do Benfica, Salvio era a maior dúvida, mas o argentino está no onze. Certo é que Rui Vitória tinha garantido que a equipa ia ser escolhida pelo critério técnico e não pelo físico, portanto o argentino estará nas melhores condições.

Questionado sobre a importância de um jogo deste nível, o treinador encarnado deixou uma garantia: não sente a "pressão dos milhões", ainda que eles sejam 43.

O jogo começou com grande pressão do PAOK, que tentou desde muito cedo colocar-se em vantagem. A verdade é que a pressão dos gregos resultou e, aos 12 minutos, Prijovic colocou os gregos em vantagem.

O Benfica ressentiu-se e esteve perto de sofrer o 2-0, com Grimaldo a fazer aquele que foi provavelmente o corte mais importante da primeira metade do jogo.

A equipa portuguesa decidiu expor-se, jogando mais ao ataque, e acabou por colher frutos disso: Jardel, de cabeça e após um canto, marcou o golo que o Benfica estava obrigado a marcar e empatou a eliminatória.

Golo providencial do central brasileiro, que pareceu perturbar especialmente o guarda-redes dos gregos, Paschalakis. Num erro crasso, o guardião sai da baliza em direção à bola e falha. Cervi aparece de rompante, adianta o esférico e o que sobrou para Paschalakis? O pé do extremo argentino.

Penálti para o Benfica: Salvio, regressado de lesão, assume a marcação, atira ao poste esquerdo e vê a bola aninhar-se nas redes gregas. Estava feita a reviravolta.

Aos 39 minutos, foi a vez de Pizzi, médio que começou a época em grande destaque, fazer o gosto ao pé. O médio português recebeu um cruzamento da esquerda do ataque e rematou de primeiro para fazer o terceiro do Benfica.

A equipa portuguesa levou uma vantagem de dois golos para o balneário e a eliminatória muito perto de estar resolvida.

A segunda parte começou da melhor forma para o Benfica: canto na direita e penálti para o Benfica. Salvio assumiu outra vez, Salvio marca outra vez.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Cervi, Seferovic e Salvio.

Onze inicial do PAOK: Paschalakis, Léo Matos, Varela, Crespo, Vieirinha, Canas, Mauricio, Limnios, Pelkas, El Kaddouri e Prijovic.

No banco de suplentes do Benfica estão Svilar (GR), Conti, Alfa Semedo, Zivkovic, Rafa, João Félix e Ferreyra.

Os gregos têm como opções Rey (GR), Shakhov, Khacheridi, Akpom, Kitsiou, Warda e Léo Jabá.

O Benfica defronta o PAOK, em Salónica, na Grécia a partir das 20h00. O árbitro da partida é o alemão Felix Brych.