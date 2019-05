O administrador da SAD do Benfica Rui Costa é o convidado do programa Entrelinhas © Filipe Amorim / Global Imagens

Rui Costa confirma, em entrevista à TSF, que o objetivo do Benfica é contratar reforços de "qualidade superior" para o plantel de Bruno Lage.

O administrador da SAD do Benfica não confirmou os nomes dos reforços, mas não tem dúvidas de que os encarnados vão querer reforçar o plantel para a nova temporada com três a quatro jogadores, "preparando o próximo campeonato, mas não vou falar em nomes e em posições".

Bruno Lage superou todas as expetativas com enorme capacidade de liderança.

"Uma coisa posso garantir que são reforços de qualidade, porque os jogadores mais novos temos em casa", sublinhou Rui Costa à TSF.

O treinador Bruno Lage foi um dos destaques da conquista do campeonato, e Rui Costa em entrevista ao programa Entrelinhas admite que foi uma surpresa muito positiva o trabalho do técnico, porque "superou todas as expectativas com enorme capacidade de liderança e acabou por ser ainda mais forte daquilo que inicialmente podíamos esperar", revelou o administrador da SAD do Benfica.

Nesta entrevista, Rui Costa também destaca o trabalho de Tiago Pinto junto do balneário do Benfica. O administrador da SAD encarnada sublinha que o diretor de futebol foi uma "chave importante para não deixar entrar as polémicas dentro do grupo de trabalho" e sobre a questão do caso dos e-mails, Rui Costa refere que no balneário "apenas serviu para fortalecer o grupo e acima de tudo os jogadores sentiram que estavam a colocar em causa os méritos que tinham conquistado dentro de campo".