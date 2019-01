Benfica 'de olho' no segundo lugar da Liga

O Benfica viajou para Ponta Delgada sem Ferreyra. O avançado argentino não faz parte das escolhas de Bruno Lage, mesmo com a ausência de Jonas devido a lesão. O atual técnico encarnado preferiu chamar Castillo, Seferovic e João Félix para a frente de ataque. Esta opção técnica de Bruno Lage demonstra o pouco espaço que o ex-jogador do Shakhtar Donetsk tem no plantel das águias.

Este jogo pode ser um mais um teste para Bruno Lage à frente do comando técnico do Benfica, porque Luís Filipe Vieira ainda não tomou uma decisão final sobre quem vai ocupar o lugar de treinador dos encarnados, depois da saída de Rui Vitória, que já foi confirmado oficialmente no clube saudita, Al Nassr.

O Benfica não fez conferência de imprensa de antevisão para este jogo com o Santa Clara, já no clube açoriano o treinador João Henriques, garante que a equipa vai procurar os três pontos tendo a consciência de que vai encontrar como adversário, um clube candidato ao título nacional.

O Santa Clara, de regresso à Primeira Liga e que no seu estádio, apesar de ter perdido, criou grandes dificuldades a Sporting e FC Porto, tendo imposto um empate (3-3) na receção aos bracarenses.

Na luta pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, e depois de o Sporting de Braga ter cedido um empate (1-1) em casa do Portimonense, o Benfica pode relegar os "arsenalistas" para o terceiro lugar, bem como tentar tirar proveito do clássico de sábado em Alvalade entre Sporting e FC Porto.

Calendário 17.ª jornada

Quinta-feira, 10 jan:

Portimonense - Sporting de Braga, 1-1

Sexta-feira, 11 jan:

Santa Clara - Benfica, 18h00 (19h00 em Lisboa)

Desportivo das Aves - Feirense, 19h00

Vitória de Guimarães - Moreirense, 21h15

Sábado, 12 jan:

Sporting - FC Porto, 15h30

Boavista - Marítimo, 20h30

Domingo, 13 jan:

Nacional - Belenenses, 15h00

Desportivo de Chaves - Tondela, 17h30

Rio Ave - Vitória de Setúbal, 20h00