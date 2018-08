Benfica desmente aliciamento a jogadores do Aves para vencer FC Porto

O Benfica desmente que haja suspeitas de ter prometido 10 mil euros a cada jogador do Desportivo das Aves para que a equipa vencesse o jogo com o FC Porto no passado dia 8 de abril, na temporada em que o clube da Invicta se tornou campeão nacional.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias , esta segunda-feira, e revelava que o clube da Luz estava a ser investigado e que as autoridades já tinham efetuado buscas ao Benfica, ao Desportivo das Aves e a dirigentes e jogadores de ambos os clubes.

Contactado pela TSF, o Benfica assegura que a notícia é completamente falsa e que nenhum dirigente encarnado foi ouvido sobre o assunto.

Alegadamente, a suspeita chegou às autoridades de forma anónima e visava essencialmente dirigentes do clube de Santo Tirso.