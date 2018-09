Benfica diz-se "vítima" de acusação "absurda e injustificada"

O Benfica classificou, esta noite, a acusação de que que é alvo, por parte do Ministério Público, como "absurda e injustificada".

Esta terça-feira, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa imputou à SAD do Benfica e ao antigo assessor jurídico das 'águias', Paulo Gonçalves, oito crimes de corrupção, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça e peculato.

Num comunicado divulgado esta noite, o Benfica mantém que não existem "factos que justifiquem qualquer acusação" e garante que irá reagir "com total rigor e firmeza" no sentido de "desmontar as absurdas e injustificadas imputações do Ministério Público".

O clube queixa-se ainda de não ter sido notificado acerca da acusação do Ministério Público, descrevendo a situação como "insólita e lamentável".

A nota publicada pelo clube termina com a garantia do clube, para com todos os sócios e adeptos, de que ficará provado que "nenhum elemento da Administração da SAD" do Benfica teve qualquer conhecimento "sobre os factos imputados". O Benfica alega que tem sido "vítima" num processo marcado por "decisões arbitrárias", que merecem "o mais forte repúdio e resposta nas instâncias legais".