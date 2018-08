Direto. Benfica e Lyon discutem Eusébio Cup no Algarve

O Benfica realiza esta quarta-feira mais um ensaio antes da nova temporada. Os encarnados defrontam no Estádio do Algarve, a partir das 21 horas, os franceses do Lyon.

A TSF vai acompanhar em direto o último encontro de pré-temporada dos encarnados, com relato de António Botelho e reportagem de Tiago Santos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio; Cervi e Ferreyra.

Onze do Lyon: Gorgelin; Mendy, Morel, Marcelo, Tete; Tousart, Ndombele, Aouar, Memphis; Traoré e Mariano.