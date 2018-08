Luz ainda não viu golos. Benfica 0 - 0 Sporting (2.ªparte)

Joga-se este sábado, a partir das 19h00, o primeiro encontro entre Benfica e Sporting da época 2018/2019. A partida conta para a terceira jornada da Primeira Liga e águias e leões partem em igualdade absoluta: seis pontos, duas vitórias, cinco golos marcados e dois sofridos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Jardel, Rúben Dias e André Almeida; Pizzi, Fejsa e Gedson; Cervi, Rafa Silva e Ferreyra.

Onze do Sporting: Salin; Jefferson, André Pinto, Coates, Ristovski; Battaglia; Acuña e Bruno Fernandes; Nani, Montero e Raphinha.

De um lado e do outro há baixas de peso: Jonas está fora dos convocados do Benfica, Bas Dost era já uma ausência anunciada e, nas úlitmas horas, foi Mathieu quem ficou indisponível do lado do Sporting.

O árbitro da partida é Luís Godinho, assistido por Rui Teixeira e António Godinho. Jorge Sousa vai estar no VAR.

Ao longo da semana a TSF recordou quatro histórias deste dérbi que foi jogado pela primeira vez em 1907. Agora, mais de 300 dérbis depois , a balança pende para o lado das águias.

Nos bancos vão estar dois treinadores portugueses: Rui Vitória e José Peseiro. Neste particular, é o treinador dos leões quem leva a melhor em jogos entre grandes: quatro vitórias em oito clássicos portugueses disputados.

Fora de campo, o dérbi já se foi jogando ao longo da semana. Os humoristas Luís Filipe Borges e Bruno Ferreira recordaram um guilty pleasure de Liedson: colocar a Luz em silêncio. Já António Simões e Augusto Inácio, dois históricos de Sporting e Benfica recordaram as apostas de Eusébio e o jogo em que 11 jogadores andaram à procura de um brinco .