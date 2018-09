Benfica suspende venda de bilhetes para clássico com FC Porto. Jogo à porta fechada?

O SL Benfica anunciou ao início da noite desta terça-feira a suspensão da venda de bilhetes para o encontro dos encarnados frente ao FC Porto.

Numa nota divulgada no site do clube, os encarnados informam que a venda de bilhetes, cujo início estava previsto para esta quarta-feira, foi suspensa após a decisão do Conselho de Disciplina da FPF da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que recusou os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga, contra os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a cada uma das equipas.

A decisão foi confirmada numa reunião realizada esta terça-feira por aquele organismo da FPF. O próximo jogo dos encarnados no Estádio da Luz é o clássico da sexta jornada contra o FC Porto (domingo, 7 de outubro). Já o Braga defronta o Rio Ave no próximo sábado.

Entretanto, o Benfica já reagiu, considerando que a decisão do Conselho de Disciplina é "séria e muito grave". O clube da Luz garante ainda que irá avançar "de imediato com o devido procedimento cautelar, junto do Tribunal Arbitral do Desporto".

Já o Sporting de Braga considera que a decisão do Conselho de Disciplina passa "ao lado da lei e dos princípios que norteiam o direito sancionatório em qualquer Estado de Direito democrático" confirmando que irá recorrer.

No caso do Benfica, em causa está a "reincidência no arremesso perigoso de tochas para o terreno do jogo", na visita ao Estoril Praia, em 21 de abril passado. Quanto ao Sporting de Braga, estão em causa "ocorrências" relativas à receção ao Sporting em 31 de março e que atrasaram o reatar do encontro em "18 segundos".

Leia a nota na íntegra:

"Em face da decisão hoje tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa todos os Sócios e adeptos que decidiu suspender a venda de bilhetes programada para se iniciar amanhã, quarta-feira, referente ao próximo jogo no Estádio da Luz, o Benfica-FC Porto do dia 7 de outubro a contar para a Liga NOS.

Qualquer eventual alteração, resultante das medidas procedimentais interpostas pela Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, será de imediato comunicada."