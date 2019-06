Bruma finta dragões. Jogador está a caminho do PSV

O internacional português Bruma esteve perto de assinar pelo FC Porto, mas a transferência não vai concretizar-se © Henriques da Cunha/Global Imagens

Bruma já não vai para o FC Porto. O empresário do jogador, Catió Baldé, confirmou à TSF que o jogador está a caminho do PSV Eindhoven.

Pub Pub

Dirigentes do clube holandês estiveram, nesta terça-feira, em Lisboa reunidos com o jogador português e, de acordo, com o empresário de Bruma, apresentaram uma proposta superior à dos 'dragões.

O FC Porto estava a oferecer ao Leipzig, clube onde Bruma joga atualmente, 15 milhões para fechar o negócio, mas a oferta do PSV Eindhoven suplantou esta quantia.

Notícia em atualização