"Bruno de Carvalho mentiu em tribunal" sobre agressões em Alcochete

Jorge Jesus desmente Bruno de Carvalho e acusa o antigo presidente do Sporting de ter alterado a hora do treino em Alcochete: "Bruno de Carvalho mentiu em tribunal", afirma o atual treinador do Al-Hilal, em entrevista ao Correio da Manhã, contrariando a versão que o antigo dirigente deu em tribunal.

O antigo treinador do Sporting explica que o ex-presidente leonino adiou a sessão de trabalho porque precisava de tempo para obter a nota de culpa que visava despedir a equipa técnica: "Houve uma altura na conversa (na reunião na véspera do ataque a Alcochete) que eu digo que o treino do dia seguinte era às 10 da manhã, mas o Bruno de Carvalho disse que não, porque não tinha tempo de fazer a minha nota de culpa junto dos advogados e, portanto, eu teria de alterar o treino de manhã para a tarde."

Jorge Jesus voltou a revelar ter ficado surpreendido com a detenção de Bruno de Carvalho e não escondeu que foi difícil ver as novas imagens de Alcochete: "Nunca tinha visto. Eu não tinha a noção do que se tinha passado naquele momento. Quando eu fui agredido... Qual foi o termo que ele [Bruno de Carvalho] utilizou, se nem sequer esteve lá?" Bruno de Carvalho disse que Jesus levou uma "vergastada muito levezinha", pois não viu marcas.

"Claro que não fui agredido na cara com um cinto. Foi no corpo a agressão. [Bruno de Carvalho] nem estava lá, nem sabe o que se passou. Fui agredido outra vez estava lá muita gente, incluindo jogadores que viram. O Petrovic viu e o William também viu essa agressão. Eu virei-me a alguns adeptos e disse que aquilo em Alcochete era uma traição ao Sporting. Logo a seguir levei um soco que me fez cair."

O atual técnico do Al-Hilal não quis adiantar mais nada em relação ao ataque, lembrando que o resto está em segredo de justiça e que em breve vai ser ouvido em tribunal sobre o caso, assim que voltar a Portugal.