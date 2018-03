Ivan Savvidis, presidente dos gregos do PAOK Salónica, invadiu o relvado com uma arma e ameaçou de morte o árbitro do jogo. Em causa está um golo anulado à equipa da casa nos minutos finais, quando a partida estava empatada a zero.

Após esta situação registada em Salónica, todos os jogos do campeonato grego foram suspensos por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelo Governo de Atenas.

Apenas separados por dois pontos, o PAOK, onde joga o português Vieirinha (segundo classificado), recebia o rival AEK de Atenas, primeiro, em jogo grande da jornada 25 do campeonato helénico de futebol.

Os jogadores do AEK de Atenas, onde joga o também português André Simões, abandonaram o campo logo de seguida e não regressaram ao relvado.

