Candidatura de Bruno de Carvalho rejeitada. Varandas e Ricciardi elegíveis

A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting considerou como "devidamente verificadas como elegíveis para o ato eleitoral do próximo dia 08/09/2018 as candidaturas do Dr. Frederico Varandas ('UNIR O SPORTING') e do Dr. José Maria Ricciardi ('A SOLUÇÃO PARA 9 DE SETEMBRO')".

A candidatuda de Bruno de Carvalho "('FEITOS DE HONRA, LEAIS AO SPORTING') foi rejeitada", o que dá como certo que o ex-presidente do Sporting não se pode candidatar às eleições dos leões.

Para além desta informação, o comunicado revela ainda que "as candidaturas apresentadas pelo Dr. Pedro Madeira Rodrigues ('O GRANDE SPORTING'), Dr. João Benedito ('RAÇA E FUTURO'), Dr. Eugénio Dias Ferreira ('PELO TEU AMOR'), Sr. Fernando Tavares Pereira ('UNIDOS VENCEREMOS') e Dr. Rui Jorge Rego ('PROJECTO E FUTURO') padecem de irregularidades formais que carecem ser retificadas num prazo máximo de 48 horas por forma a que possam ser consideradas".