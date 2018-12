Era uma notícia que vinha a ganhar força nos últimos dias e acabou por confirmar-se este sábado. José Gomes, até aqui treinador do Rio Ave, foi confirmado pelo Reading FC como novo técnico.

Além de José Gomes, de 48 anos, vão também viajar para os Royals o seu adjunto Jorge Mendonça, o treinador de guarda-redes, Jorge Batista, o analista de vídeo João Penedo, e o preparador físico Rui Santos.

Segundo o site do clube inglês, José Gomes é apenas o segundo treinador estrangeiro de toda a história do clube. Em declarações à página oficial, o chefe executivo do clube Nigel Howe explicou que José Gomes traz "nova energia, entusiasmo e ímpeto ao Reading Football Club e, ainda mais importante, acompanha-o uma reputação de criar equipas vencedoras que jogam um futebol atraente."

Rio Ave agradece a José Gomes

No site oficial, o clube vilacondense agradece a José Gomes todo o trabalho realizado ao leme do clube. O clube realça a "postura profissional" e exalta a defesa "dos melhores valores" levada sempre a cabo pelo treinador.

No vídeo de agradecimento ao treinador, publicado no site do clube, o presidente do clube António da Silva Campos realça que "a nível mundial, o Rio Ave já é uma referência."