Direto: turcos perigosos junto a Casillas. Galatasaray 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Onze do Galatasaray: Muslera; Mariano, Maicon, Garry Rodrigues, Derdiyok, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Fernando, Ozak Kabak, Nagatomo e Feghouli.

Onze do FC Porto: FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Sérgio Oliveira, Danilo e Herrera; Hernâni, Marega e Adrián López.

Os "dragões" já asseguraram a qualificação para os oitavos de final da "Champions", e o primeiro lugar do agrupamento, tal como os alemães do Schalke 04, que recebem os russos do Lokomotiv Moscovo, também candidatos aos 16 avos da segunda competição europeia de clubes.

O jogo entre Galatasaray e FC Porto terá, além da componente monetária, o aliciante de os turcos, terceiros classificados com quatro pontos, tentarem segurar esta posição, face aos moscovitas, que contam três e estão em desvantagem no confronto direto.

Para o jogo marcado para as 17:55 (horas em Lisboa), que vai ser arbitrado pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov, o treinador "azul e branco", Sérgio Conceição, não vai contar com o castigado Corona, nem com Militão e Otávio, que estavam a um cartão amarelo da suspensão.