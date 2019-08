Por TSF 04 Agosto, 2019 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

O jogo começou bem quente e para o lado do Sporting. Pouco depois de um livre dos encarnados, Mathieu isolou Bruno Fernandes pela esquerda, o capitão teve a possibilidade de rematar, mas procurou Bas Dost. Estava lá Ferro, que ao cortar a bola esteve perto do autogolo, valeu o guarda-redes do Benfica.

Pub Pub

Nos primeiros dez minutos, águias e leões procuraram oportunidades de parte a parte, com a equipa de Bruno Lage a ser mais rematadora, mas com um Sporting sempre a procurar chegar à área de Vlachodimos.

Aos 15 minutos de jogo, Seferovic esteve perto do golo, com um contra-ataque em que os encarnados tinham superioridade numérica, mas na hora de decidir, o avançado suíço rematou e permitiu o corte imperial de Thierry Correia.

Bruno Fernandes voltou a levar perigo à baliza encarnada, desta vez servido por Bas Dost. O capitão do Sporting foi travado por Vlachodimos.

E numa altura em que o Sporting pressionava mais o Benfica, a equipa de Lage apareceu para fazer o primeiro do jogo. Pizzi cruza milimetricamente, Rafa aparece na área pela esquerda, nas costas de Thierry, e remata para o golo. Estava feito o 1-0 na Supertaça.

Golo do Benfica! Está aberto o marcador na Supertaça. Pizzi abre na esquerda e Rafa, já perto da baliza, remata de primeira e cruzado, sem hipótese para Renan.



11 Ligas | 7 Taças | 2.000 Jogos | Mais de 55.000 horas de desporto na sua @sporttvportugal pic.twitter.com/VyFXlsNaN3 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 4 de agosto de 2019

Ao intervalo, o Benfica foi para o balneário a vencer com um golo solitário de Rafa.

A segunda parte de um dérbi

Se o Benfica saiu para o intervalo pouco depois de marcar, os leões vieram do balneário com vontade de golo. Bruno Fernandes bateu um livre de longe da área, mas a bola ainda tocou na malha lateral.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Nuno Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Gabriel, Florentino, Pizzi, Rafa Raul De Tomas e Seferovic.

Onze do Sporting: Renan, Thierry, Coeates, Mathieu, Neto, Acuña, Wendel, Doumbia, Raphinha, Bruno Fernandes, Bas Dost.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Ebuehi, Jardel, Taarabt, Chiquinho, Jota e Vinícius.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, Ilori, Borja, Eduardo, Vietto, Diaby e Luiz Phellype.

O Benfica, campeão nacional de futebol, e o Sporting, vencedor da Taça de Portugal, disputam o primeiro troféu na época 2019/20, ao defrontarem-se na final da Supertaça, no Estádio Algarve.



Os encarnados têm sete títulos conquistados, contra oito do Sporting, que apenas perdeu uma das nove finais que disputou, precisamente, frente ao rival lisboeta, numa prova dominada pelo FC Porto, com 21 troféus, mais do que todas os outros vencedores juntos.



A equipa treinada por Bruno Laje apresenta-se no dérbi lisboeta motivada por uma pré-época vitoriosa, na qual se tornou a primeira equipa portuguesa a vencer a International Champions Cup (ICC), prova que se disputa no defeso e reúne alguns dos principais clubes mundiais.

O Sporting não venceu nenhum dos seis jogos de preparação que disputou -- apesar de ter empatado 2-2 com o campeão europeu Liverpool -- e demonstrou que continua muito dependente do médio Bruno Fernandes, autor de quatro dos oito golos marcados pela equipa treinada pelo holandês Marcel Keizer.



O Benfica perdeu dois dos jogadores mais influentes do ataque, o brasileiro Jonas, que terminou a carreira, e João Félix, transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, mas reforçou-se com o espanhol Raul de Tomás (ex-Real Madrid) e o brasileiro Carlos Vinícius (ex-Nápoles).



Apesar de ser um dos confrontos com mais história no futebol português, os dois clubes disputaram a Supertaça apenas três vezes, com vantagem para o Sporting, que se impôs nas duas últimas, em 1987 (vitórias por 3-0 e 1-0) e 2015 (1-0), depois de o Benfica ter conquistado o troféu em 1980 (2-2 e triunfo por 2-1).



O dérbi lisboeta, que se disputa a cerca de 300 quilómetros da capital portuguesa, vai ser dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.