Direto: Ronaldo marca o terceiro. Lituânia 1-3 Portugal (2.ª parte)

Por TSF 10 Setembro, 2019 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

Perante um adversário que não vence há 15 jogos, Fernando Santos optou por fazer três alterações face à equipa que jogou em Belgrado. No ataque, o selecionador optou por João Félix para o lugar de Gonçalo Guedes. No meio campo, saiu Danilo para entrar Rúben Neves. João Cancelo substitui, no lado direito da defesa o lesionado Nélson Semedo.

Pub Pub

O encontro começou com um lance perigoso da Lituânia, mas sem incomodar Patrício. A equipa nacional respondeu e, após cruzamento de João Félix da esquerda, a bola foi desviada com o braço de um homem da equipa da casa.

O árbitro apontou para a marca dos onze metros. Ronaldo encarregou-se de marcar a grande penalidade e não falhou. O capitão festejou o seu 90.º golo com a camisola portuguesa.

O encontro estava de sentido único, mas aos 27 minutos a Lituânia conseguiu sair para o ataque. A equipa de leste conquistou um canto, após um corte de Fonte. Na sequência do canto, Andriuskevicius saltou mais alto que toda a gente e surpreendeu Patrício, apontando o golo do empate.

Até ao intervalo, a equipa nacional não conseguiu concretizar as várias oportunidades que dispôs. Por outro lado, a Lituânia conseguiu incomodar a defensiva portuguesa, criando lances de algum perigo para Patrício.

A segunda parte começou com duas oportunidades claras para a Seleção colocar-se em vantagem. Primeiro, João Félix viu a bola à sua frente mas o remate do jogador do Atlético de Madrid saiu ao lado da baliza que estava escancarada.

Mais tarde, em contra-ataque, Ronaldo conduziu a bola pelo meio-campo e entregou-a a Bernardo. O 10 de Portugal rematou "frouxo" para defesa fácil do guardião Setkus.

Aos 62 minutos, Ronaldo rematou à entrada da área e o guarda-redes da Lituânia ficou mal na fotografia, uma vez que deixou "escapar" a bola para o fundo da baliza. O "frango" permitiu a Portugal respirar de alívio e festejar o segundo golo em Vilnius.

Três minutos depois, Bernardo Silva cruzou para a área e, mais uma vez, CR7 estava no sítio certo para finalizar, fixando o resultado em 1-3.

Onze de Portugal: Patrício; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Neves, William e Bruno Fernandes: Bernardo, Cristiano Ronaldo e João Felix.

Onze da Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis e Andriuskevicius; Simkus; Slivka, Vorobjovas, Kuklys e Verbickas; Laukzemis.