Por Guilherme de Sousa 24 Agosto, 2019 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

Foi num dia quente que a Luz se vestiu de vermelho (e um pouco de azul) para um jogo sempre escaldante. Para o primeiro clássico da época, Benfica e FC Porto começaram o encontro sem surpresas nas equipas.

Pub Pub

Apesar das dúvidas de ambos os treinadores, Bruno Lage e Sérgio Conceição optaram por não realizar qualquer mudança face aos jogos da segunda jornada do campeonato.

O FC Porto chegou à Luz atrás do Benfica, devido a um arranque em falso da temporada e uma pesada eliminação da Liga dos Campeões. Já os encarnados tiveram um começo de época que há muito não se via há muito: três jogos, três vitórias, 12 golos marcados, zero sofridos (e um título da Supertaça conquistado frente ao Sporting).

No relvado, ainda antes do apito do árbitro Jorge Sousa, houve um hino cantado em uníssono e uma coreografia onde os adeptos do Benfica pediram o 38.º título frente ao eterno rival. A "cerimónia" envolveu fogo-de-artifício.

Os dragões não se intimidaram com o ambiente frenético nas bancadas e começaram o encontro por cima. O Benfica tentava pressionar a saída de bola de Pepe e os primeiros lances de (algum) perigo surgiram na grande área onde reina Vlachodimos.

Após uma abertura, Marega cruzou e após um alívio de Rúben Dias, o miúdo formado no Olival, Baró rematou sem intensidade. Logo a seguir, foi o reforço Luis Díaz que tentou cabecear junto à marca de penálti, mas sem o sucesso que desejava.

A equipa de Bruno Lage tentava responder, mas não conseguia sair para o ataque, face à pressão exercida pela turma de Sérgio Conceição. A exceção foi uma saída de Rafa, um dos mais influentes neste início de época. O internacional português foi carregado em falta, conquistando em livre frontal. Na sequência do lance, Grimaldo atirou contra a barreira.

A equipa de Lage desconcentrou-se e não conseguiu segurar o ritmo a meio campo, perdendo várias bolas. Numa arrancada, Luis Díaz teve tudo para fazer o primeiro, mas Rúben Dias negou-lhe o golo.

O FC Porto avisava e, noutra fuga do ataque dos dragões, Zé Luís, isolado, fez Vlachodimos brilhar para uma enorme defesa. O golo parecia estar perto e a os dragões chegaram mesmo à vantagem, num lance de bola parada. Canto à direita, bola na área, Ferro cortou e a bola sobrou para Zé Luís, que gelou a Luz.

O Benfica acusou o golo e a pressão que o FC Porto exercia na Luz. Os campeões nacionais perdiam várias bolas a meio campo e a defesa também não estava com a confiança que apresentara até agora.

Nos descontos da primeira parte, houve ainda tempo para protestos contra o árbitro do encontro. Samaris sofreu uma falta e ficou caído no relvado. Os jogadores do Benfica pediram ao juiz para parar o jogo, mas Jorge Sousa não atendeu. Sob uma forte vaga de assobios, o jogo foi então interrompido, e Samaris foi assistido.

A primeira parte terminou com muitos nervos nas bancadas da Luz: pelo árbitro e pelo resultado. O FC Porto foi a primeira equipa a marcar ao Benfica esta temporada em jogos oficiais. E como os números não mentem: esta foi uma primeira parte difícil para os encarnados, que não realizaram qualquer remate enquadrado nos primeiros 45 minutos.

Uma contrariedade ao intervalo

A segunda parte começou com uma alteração para o Benfica. Samaris não recuperou da lesão que sofreu (e que causou protestos) nos instantes finais da Luz e Bruno Lage lançou Taarabt, um jogador "recuperado" pelo técnico encarnado.

E este segundo tempo começou com mais uma oportunidade para o FC Porto aumentar a vantagem. Rúben Dias cortou a bola para a zona frontal e Luís Diaz aplicou um remate com selo de golo, mas mais uma vez, Vlachodimos disse presente evitou o festejo da equipa azul e branca.

Em atualização

Onze do Benfica:Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Samaris e Rafa; Raul de Tomás e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Caio Lucas, Chiquinho, Jardel, André Almeida, Taarabt e Vinicius.

Onze do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Baró, Danilo, Uribe e Luís Diaz; Marega e Zé Luís.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Bruno Costa, Manafá, Mbemba, Otávio, Soares e Fábio Silva.