Direto: Fejsa perto do golo. Sporting 0-0 Benfica (1.ª parte)

Em desvantagem na eliminatória, o Sporting sabia que tinha de encostar o Benfica e foi assim que começou o jogo em Alvalade. Os primeiros cinco minutos do dérbi tiveram mais Sporting, com um remate logo aos dois minutos de Gudelj com a bola a sair ao lado da baliza de Svilar.

O jovem guardião encarnado defendeu, pouco depois, um livre perigoso descaído para o lado esquerdo, batido pelo elemento mais perigoso da formação leonina: Bruno Fernandes. O Sporting prosseguiu com a pressão e, aos 10 minutos, Wendel voltou a visar a baliza das águias, num remate que saiu ligeiramente por cima.

Aos 12 minutos, num lance dividido com Raphinha, que deu origem a nova jogada perigosa do leão, Gabriel lesiona-se e apresentou muitas queixas. Por precaução Gedson foi colocado no aquecimento e pouco depois, confirmou-se a substituição de Gabriel pelo jovem médio formado no Seixal. Eis a primeira contrariedade para Bruno Fernandes.

O jogo abrandou o ritmo e o Benfica começou a ganhar espaço. João Félix isolado na cara de Renan rematou para defesa fácil do guardião dos leões. À meia hora, o Sporting voltou a assustar. Luiz Phellype ganhou espaço à entrada da área e rematou para obrigar Svilar novamente a sacudir por cima. O Benfica tentava responder e João Félix começou a soltar-se.

Num contra-ataque, Rafa tentou o remate mas a defensa leonina cortou, a bola sobra para Fejsa. O sérvio encheu-se de fé e houve quem gritasse golo mas a bola saiu a rasar a base do poste direito de Renan.

Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Borja; Raphinha, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes e Acuña; Luiz Phellype.

Onze do Benfica: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.