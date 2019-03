Direto: Acuña falha o primeiro. Chaves 0-0 Sporting (1.ª parte)

PUB

O Sporting visita Chaves com um olho em Braga. Os leões têm 55 pontos, menos três do que o SC Braga, que esta perdeu com o FC Porto e ficou, assim, ao alcance dos leões.

Entrou melhor o Sporting que, logo aos 30 segundos da partida, conseguiu ter um oportunidade de golo por Acuña. O argentino foi desmarcado por Bruno Fernandes - que estava em dúvida - mas acabou por atirar ao lado da baliza.

Onze do GD Chaves: António Filipe, Paulinho, Campi, Maras, Luís Martins, Jefferson, Bressan, Bruno Gallo, Rúben Macedo, André Luís e William

Onze do Sporting CP: Renan, Ristovski, Coates, Mathieu, Borja, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Acuña e Luiz Phellype

O árbitro desta partida é Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Nélson Cunha. No videoárbitro estará Vasco Santos, assistido por João Bessa Silva.