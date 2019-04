Direto: Marega perto do primeiro. FC Porto 0-0 Liverpool (1.ª parte)

PUB

Foi com plena noção da tarefa que tem pela frente que a equipa do FC Porto entrou em campo para tentar eliminar o Liverpool da Liga dos Campeões. Aos primeiros segundos da partida já Otávio furava pelo lado direito e, de pé esquerdo, obrigava Alisson a desviar a bola por cima da trave da baliza.

Poucos minutos depois, na sequência de um livre cobrado por Alex Telles, Pepe ofereceu a Marega que, no meio da confusão em cima da marca de penálti, obrigou o guarda-redes brasileiro a aplicar-se de novo. O maliano entrou muito bem no jogo e, ora combinando com Corona e Brahimi, ora servido por Alex Telles ia fazendo a cabeça em água a Van Dijk e Matip.

Onze do FC Porto: Casillas, Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Brahimi; Otávio e Marega.

Onze do Liverpool: Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Milner e Wijnaldum; Mané, Salah e Origi.

Suplentes: Mignolet, Keita, Gomez, Henderson, Firmino, Shaqiri e Sturridge.

O FC Porto recebe o Liverpool, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, num jogo em que precisa de recuperar de uma derrota por 2-0 para estar nas meias-finais.

O jogo no Estádio do Dragão tem arbitragem do holandês Danny Makkelie.

