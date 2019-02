Direto: Salvio titular no Benfica, Ilori e Borja estreiam-se no Sporting

Onze do Benfica: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Samaris, Gabriel, Salvio, Pizzi; João Félix, Seferovic.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, Coates, Ilori e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Jovane, Luiz Phellype e Acuña.

Depois de um encontro frenético para o campeonato, Benfica e Sporting voltam a defrontar-se esta noite na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. No encontro de domingo, os encarnados saíram vitoriosos (4-2), num jogo que ficou marcado pela exibição do prodígio do Seixal João Félix e, consequentemente, pelas críticas aos leões.

Na antevisão da partida, o técnico da equipa de Alvalade, Marcel Keizer, pediu uma reação aos jogadores. "Foi uma grande desilusão e temos de recuperar. Agora estamos prontos e vamos tentar isso", afirmou o técnico holandês.

Do outro lado, Bruno Lage rejeitou que a águias estejam em "vantagem psicológica" para o embate da Taça de Portugal. "Vai ser um jogo diferente. O último, para o campeonato, encarámos como uma final, porque não podíamos perder mais pontos. Este é importante, mas não é decisivo, pois a decisão vai ser mais à frente, o que torna o jogo diferente", disse o treinador.

O jogo terá arbitragem de Luís Godinho. O pontapé de saída está marcado para as 20h45, no Estádio da Luz.